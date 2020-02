“L’adhésion de la Tunisie au programme “COST” de coopération européenne en science et technologie et l’ouverture d’une représentation locale pour la mise en œuvre de ce programme” ont été annoncées, jeudi 20 février, au cours d’une journée d’information organisée à la Cité des sciences de Tunis.

Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique indique, dans un communiqué publié aujourd’hui, que le programme COST a pour objectif l’intégration des structures de recherches tunisiennes dans le système Européen et international de recherche et d’innovation, à travers le financement des chercheurs et le renforcement de leur participation aux ateliers et rencontres scientifiques, dans plusieurs thématiques, notamment les sciences sociales et humaines et autres…

Plus de 400 représentants du secteur de la recherche scientifique et de l’innovation en Tunisie, des chercheurs, des représentants de la société civile et des entreprises économiques, ont participé à cette journée d’information.

Il convient de rappeler que l’association COST a été créée en 1971 et compte aujourd’hui 38 Etats membres en Europe. Le programme COST finance essentiellement des réseaux de recherche et d’innovation autour d’une thématique scientifique ou technologiques. Chaque action COST inclut en particulier des activités à destination des jeunes chercheurs.