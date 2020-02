Dans le cadre de la réunion du Groupe Consultatif de Normalisation des Télécommunications de l’UIT-T (GCNT), qui s’est déroulée du 10 au 14 Février 2020 à Genève, en Suisse, Dr Rim Belhassine-Cherif, le directeur central de l’innovation et de la stratégie de Tunisie Telecom et vice-présidente du GCNT, a présidé les deux sessions de travail du Groupe de Rapporteurs du GCNT sur les Stratégies de Normalisation, et qui a pour missions principales d’analyser les tendances de l’industrie et des marchés, identifier les orientations futures de normalisation et par conséquent, suggérer de nouveaux sujets de normalisation à considérer par le GCNT.

Dans cette optique, les deux sessions de travail tenues par le Groupe de Rapporteurs sur les Stratégies de Normalisation ont continué les discussions sur les sujets phares de normalisation, tout en identifiant de nouveaux sujets tendances en réponse aux besoins de l’industrie, à l’instar de la sécurité de bout-en-bout sur les réseaux 5G, le partage du réseau d’accès radio pour la 5G et les mesures de conformité sur les réseaux de transport intelligent, et tout en adoptant de nouvelles procédures pour faciliter le partage, la mise à jour et le suivi des réalisations relatives aux sujets identifiés.

Ces deux sessions ont également discuté les indicateurs clés de performances des travaux de l’UIT-T, la possibilité de création d’une nouvelle structure au sein de l’UIT-T pour mieux harmoniser le travail et accélérer le développement des normes, la correspondance entre les normes de l’UIT-T et les objectifs de développement durable des Nations Unis ainsi que les préparations pour l’Assemblée Mondiale de Normalisation des Télécommunication (AMNT 2020).

Les décisions issues de ces deux sessions ont été approuvées lors de la session plénière du GCNT, et le directeur du Bureau de Normalisation de l’UIT ainsi que le président du GCNT ont fortement félicité Dr Rim pour sa gestion remarquable des travaux du groupe de Rapporteurs du GCNT sur les Stratégies de Normalisation depuis la dernière réunion du GCNT, période durant laquelle le groupe a été très actif et a tenu trois réunions électroniques avec la discussion d’environ 42 documents.

Il est à signaler que le Groupe de Rapporteurs du GCNT sur les Stratégies de Normalisation est dirigé par un Rapporteur et un ensemble de 5 Co-rapporteurs, qui représentent des entreprises de renommées internationales dans le secteur des TICs à l’instar de NTT DoCoMo, Ericsson, Nokia, Broadcom et Alibaba.