Proposée au poste de ministre auprès du chef du gouvernement chargée des Grands projets nationaux, Lobna Jeribi occupe actuellement le poste d’enseignant-chercheur à l’ENSI (Université de La Manouba) et présidente du Think tank “Solidar Tunisie”, une ONG d’appui au processus législatif et de mise en oeuvre des principes constitutionnels post-révolution.

Jeribi est née le 22 octobre 1973 Tunis, elle a effectué l’essentiel de son parcours académique à l’étranger, où elle a obtenu un MBA à la Business School of San Diego (Etats-Unis) et un diplôme d’ingénieur en Système d’information à l’Institut national des sciences appliquées de Lyon (INSA-France). Elle est également titulaire d’une thèse de doctorat en Système d’information et Intelligence Artificielle à l’INSA.

Entre 2003 et 2011, Jeribi a travaillé en tant qu’experte internationale en Ingénierie des systèmes d’information, Gouvernance, Stratégie des organisations, auprès d’institutions nationales et internationales.

Son parcours politique a été marqué par son élection en tant que députée d’Ettakatol à l’Assemblée nationale constituante (ANC).

Durant son mandat parlementaire 2011-2014 elle a occupé le poste de vice-présidente de la commission constituante : ” Préambule, Principes Fondamentaux et amendements de la constitution ” et nommée membre de la Commission de Consensus de la rédaction de la constitution.

Elle a également été Rapporteur Général de la commission Finance, planification et développement régional à l’ANC.

Depuis 2019, Jeribi est nommée chef de mission auprès de l’ONU (bureau du résident général de l’ONU) chargée de la planification stratégique pour les activités des Nations Unies en Tunisie pour la période 2020-2025.

Le 03 janvier 2020, Proposée au poste de Ministre auprès du chef du gouvernement chargée des Relations avec l’ARP dans le gouvernement de Habib Jomli.

Elle est mariée et mère de deux enfants.