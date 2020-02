Elyes Fakhfakh, chargé de former le gouvernement, a présenté, dans la soirée de mercredi 19 février 2020, sa nouvelle équipe.

Il a affirmé que son cabinet représente un large spectre politique et se base sur le “Document contractuel” qui a pour objectif de garantir la stabilité du pays et le rétablissement de la confiance et de l’espoir des citoyens.

Pour rappel, le délai constitutionnel de l’annonce de la composition du gouvernement prenait fin ce mercredi 19 courant.

Le président de la République, Kais Saied, avait chargé, le 20 janvier dernier, Elyès Fakhfakh de former le gouvernement. Cette désignation était intervenue après le rejet, le 10 janvier 2020, par le Parlement du gouvernement Habib Jemli, la personnalité choisie par le parti Ennahdha vainqueur aux législatives de 2019 avec 54 sièges.

Voici la composition de l’équipe gouvernementale:

Ministre de la Justice : Thouraya Jribi Khemiri

Ministre de l’Intérieur : Hichem Mechichi

Ministre de la Défense nationale: Imed Hazgui

Ministre des Affaires étrangères : Noureddine Erray

Ministre des Finances : Mohamed Nizar Yaîch

Ministre des Domaines de l’Etat et des affaires foncières: Ghazi Chaouachi

Ministre de l’Investissement et de la Coopération internationale: Mohamed Selim Azzabi

Ministre de l’Emploi et de la formation professionnelle : Fathi Belhaj

Ministre des Affaires sociales: Habib Kchaou

Ministre d’Etat chargé du Transport et des logistiques : Anouer Maarouf

Ministre des Affaires locales : Lotfi Zitoun

Ministre de l’agriculture, de la pêche et des ressources hydrauliques : Oussama Khriji

Ministre de l’Industrie : Salah Ben Youssef

Ministre de l’Energie, des mines et de la transition énergétique: Mongi Marzouk

Ministre du Tourisme et de l’artisanat: Mohamed Ali Toumi

Ministre de l’Environnement : Chokri Ben Hassen

Ministre du Commerce : Mohamed Mselini

Ministre des Technologies de la communication et de la transition numérique : Mohamed Fadhel Kraiem

Ministre de l’Equipement, de l’Habitat et de l’aménagement du territoire: Moncef Sliti

Ministre des Affaires religieuses: Ahmed Adhoum

Ministre des Affaires de la femme, de l’enfance et des seniors : Asma Shiri

Ministre de la Santé : Abdellatif Mekki

Ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique: Slim Choura

Ministre de l’Education : Mohamed Hamdi

Ministre de la Jeunesse et des Sports : Ahmed Gaaloul

Ministre des Affaires culturelles : Chiraz Laatiri

Ministre d’Etat auprès du chef du gouvernement, chargé de la Fonction publique, de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption : Mohamed Abbou

Ministre auprès du chef du gouvernement, chargée des grands projets nationaux: Lobna Jeribi

Ministre auprès du chef du gouvernement, chargé des Droits de l’homme et de la relation avec les instances constitutionnelles et la société civile : Ayachi Hammami

Ministre auprès du chef du gouvernement chargé de la relation avec le Parlement : Ali Hafsi

Secrétaire d’Etat aux Affaires étrangères : Salma Ennaifer

Secrétaire d’Etat, chargée des ressources hydrauliques : Akissa Bahri.