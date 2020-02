Le ministre de l’Equipement, de l’Habitat et de l’Aménagement du territoire, Noureddine Selmi, a donné, mardi 18 février, à la station de péage de Msaken, le coup d’envoi des travaux de renforcement de l’autoroute Sousse-Sfax et de l’exploitation des échangeurs de Kalâa El Kobra, Kalâa Soghra et Knanes, dans le cadre du lancement de la première tranche du renforcement de l’autoroute A1 Tunis-Gabès.

Dans une déclaration à l’agence TAP, Selmi a précisé que les enveloppes allouées aux travaux d’entretien et de consolidation du tronçon entre Sousse et Sfax sur l’autoroute A1 sont de l’ordre de 33 millions de dinars sur un montant total de 100 MDT consacré à la sauvegarde et à l’entretien de tout le réseau autoroutier.

Il a ajouté que les travaux concernent également la consolidation de toutes les parties endommagées et l’asphaltage des chaussées routières sur une distance de 50 km, outre la réparation des différentes composantes de la sécurité routière, telles que les glissières de sécurité et les signalisations horizontales.

D’après le ministre, le projet de réaménagement du réseau autoroutier comprend également le revêtement des chaussées sur une longueur de 25 km sur l’autoroute Tunis/Medjez El Bab A3 ainsi que l’entretien d’une distance similaire sur l’autoroute Tunis Bizerte A4.

Le projet concerne également la réparation de 10 km des glissières de sécurité sur l’autoroute Sfax/Gabès, en plus de la mise en place de 6 stations de péage sur la même autoroute.