Le secteur agricole a contribué à hauteur de 8,7% au déficit de la balance commerciale générale de la Tunisie au cours des quatre dernières années (2016-2019), lequel secteur a connu un déficit variable d’une année à l’autre, en rapport avec l’évolution des exportations, selon les données de l’Observatoire national de l’agriculture (ONAGRI).

Sur son site électronique, l’ONAGRI présente des données portant sur les principaux indicateurs du secteur agricole entre les années 2016-2019, et constate que la production céréalière nationale a connu des perturbations au cours de cette période, avec la réalisation de chiffres record en 2019, provenant de l’augmentation de 70% de la production de céréales par rapport à l’année 2018.

Par ailleurs, le secteur oléicole a connu une certaine instabilité et une variation d’une année à une autre. Les prévisions indiquent que la production d’olives atteindrait 350 mille tonnes d’huile en 2020, contre une régression de 56% au cours de l’année 2019 par rapport à l’année 2018.

En outre, le secteur des produits maraîchères a été relativement stable comme il en est de même pour la production des produits de la mer et ceux animaliers, parallèlement à l’évolution des superficies consacrées à l’agriculture biologique à 336 mille hectares en 2018.

Les investissements agricoles privés ont été marqués par la variation des taux de croissance (5% à 13%) par an et ceux publics ont oscillé entre -3% et 8%, lesquels investissements concernent, essentiellement les machines agricoles, les équipements d’irrigation et l’élevage.

Les exportations agricoles ont représenté 9,7% de la totalité des exportations tunisiennes en 2019 (l’huile d’olive représente 33%, les dattes 18% et les produits de la mer 11%).

En 2018, les céréales ont été les denrées les plus importées (40%), suivies des huiles végétales (9,4%) et du sucre (8,4%).

Côté prix, le blé a connu une hausse variant entre 12 et 24% et les importations de céréales ont permis de couvrir 65% des besoins du pays en 2019.