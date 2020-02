Les avoirs en devises étrangères de la Tunisie ont atteint près de 20 milliards de dinars (19,9 milliards de dinars le 11 février 2020), soit l’équivalent de 115 jours d’importation, selon des données publiées par la Banque centrale de Tunisie (BCT) sur son site.

Les réserves en devises étrangères ont augmenté de 5,4 milliards de dinars par rapport la même période de 2019 (14,4 milliards de dinars) et qui couvraient seulement 86 jours d’importation.

Dans un document présenté, vendredi dernier, à l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), la BCT a expliqué cette amélioration des réserves par une série de mesures prises, dont la baisse considérable du volume de devises injectées sur le marché monétaire.

L’Institut d’émission a, également, réduit la demande de prêts en dinars pour financer les importations, notamment, à travers, l’augmentation du taux d’intérêt directeur.

Les avoirs tunisiens en devises étrangères ont enregistré, au cours de la période 2016-2018, une baisse considérable, couvrant 45 jours d’importation. Cela a suscité les inquiétudes parmi les opérateurs économiques locaux, les investisseurs étrangers et même les institutions financières internationales, outre les agences internationales de notation quant à la capacité de la Tunisie à honorer ses engagements financiers extérieurs.

Entre 2010 et 2017, le pays a connu une baisse accélérée des réserves en devises, en raison d’une multiplication par quatre des dépenses énergétiques et d’une baisse des revenus touristiques de 50% et des revenus du phosphate de 75%.

Selon les données de la BCT, le solde du compte courant du Trésor s’élève à 1,447 milliard de dinars tandis que le volume des billets et monnaies en circulation s’élèvent à 13,6 milliards de dinars, jusqu’au 10 courant.

Le volume global de refinancement a atteint, quant à lui, 11,4 milliards de dinars, jusqu’au 11 février 2020.