Onze permis de prospection des produits minéraux octroyés 

Le ministère de l’Industrie et des PME a octroyé 11 permis de prospection des produits minéraux du 4ème groupe (sels) et du 6ème groupe (kaolin, silex et autres), dont des autorisations octroyées à des structures gouvernementales à l’instar de l’Office national des mines (ONM) et d’autres aux sociétés spécialisées ou personnes morales.

En effet, selon les données publiées dans le Journal Officiel de Tunisie (JORT) n°10 de l’année 2020, le département de l’Industrie a octroyé à l’Office national des mines (ONM) un permis d’exploitation de “Kalât Berhaoui” (gouvernorat de Zaghouan) pour une période de trois années sur une superficie de 100 ha, lequel devrait investir 70 mille dinars.

Le ministère de tutelle a également approuvé l’octroi du permis “Faydh Iîfa” dans le gouvernorat de Zaghouan à l’ONM, pour prospecter les produits minéraux du 6ème groupe sur une superficie de 200 ha durant trois années, avec un programme d’investissement de pas mois de 84 mille dinars.

Le ministère de l’Industrie a, en outre, approuvé l’octroi du permis d’exploitation des produits minéraux du 4ème groupe sur le site connu sous le nom “Nakhla” à Tozeur, en faveur de la société des analyses des sols, sur une superficie de 800 ha pour une période de 30 ans, à condition de régler la situation des terres avec leurs propriétaires.

Il a également approuvé l’octroi du permis ” Neptus ” au gouvernorat de Tozeur, en faveur de la société Oasis de Sel “SOS”, pour une période de 30 ans à condition que le propriétaire de ce permis procède à la régularisation de la situation des terres exploitées.

La Société Générale d’Exploitation des Carrières a bénéficié du permis ” Menchia- Chott Djerid ” dans le gouvernorat de Tozeur sur une superficie de 800 ha pour une période de 30 ans.

Six autres permis de prospection des produits minéraux du 6ème groupe ont été accordés à des personnes morales, à l’instar du permis ” Errihane “, ” Oued Mnihla ” (gouvernorat de Nabeul) ” Henchir Kallel ” et ” Oued Maâden ” (gouvernorat de Kasserine) ” El Maâzel “, dans le gouvernorat de Kairouan et ” Oued Ezzeddine ” dans celui de Sidi Bouzid.