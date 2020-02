Le volume des dettes de la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) envers les hôpitaux publics est actuellement estimé à 400 millions de dinars, a déclaré le directeur général de la CNAM, Bechir Yarmani.

Dans une déclaration à la TAP, Yarmani a indiqué que la crise de liquidité dont souffre la CNAM, provoquée par le retard de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) et de la Caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale (CNRPS) dans le remboursement de leurs dettes envers cette institution qui n’a pas pu, à son tour, verser ses dettes envers les hôpitaux publics, notant que les redevances de la CNAM envers l’hôpital de la Rabta se situent entre 32 et 34 millions de dinars.

Yarmani a ajouté à cet effet que la valeur totale des créances de la CNAM auprès de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) s’élève à 2500 millions de dinars et à 2000 millions de dinars auprès de la Caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale (CNRPS).

Il a indiqué à cet égard que la crise de liquidité, dont souffre la CNAM, s’est déclenchée en 2016 en raison du retard accusé par les deux caisses en question à rembourser leurs dettes, soulignant que la crise est en passe de se décanter grâce à la réforme du régime de retraite dans le secteur public, en attendant la mise en vigueur de la réforme relative au régime de retraite dans le secteur privé.

A noter que le cadre médical et paramédical de l’hôpital universitaire de la Rabta à Tunis, a récemment tiré la sonnette d’alarme en raison du retard accusé par la CNAM dans le remboursement de ses dettes envers l’hôpital qui s’est trouvé incapable d’acquérir les fournitures médicales.