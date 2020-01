Une paix globale au Moyen-Orient passe par la reconnaissance des droits des Palestiniens (MAE)

La Tunisie a affirmé que la réalisation d’une paix juste, globale et durable dans la région du Moyen-Orient passe obligatoirement par la pleine reconnaissance des droits inaliénables et indivisibles du peuple palestinien à l’autodétermination et la création de son Etat indépendant sur sa terre avec Al Qods Al-Charif comme capitale.

Le ministère des Affaires étrangères indique, dans une déclaration publiée mercredi 29 courant que la Tunisie “suit avec une grande inquiétude l’annonce de l’initiative de l’administration américaine de règlement de la question palestinienne”.

Le ministère a ajouté que la Tunisie réaffirme la nécessité de ne pas porter atteinte au statut juridique et historique de la ville d’Al Qods conformément aux résolutions des Nations unies.

La Tunisie a réaffirmé sa position permanente de soutien au peuple palestinien afin de recouvrer ses droits légitimes et son appui à toutes les initiatives visant à reprendre le processus de paix sur la base des résolutions de légitimité internationale et du droit imprescriptible du peuple palestinien sur sa terre.

Le président américain Donald Trump a révélé mardi 28 courant son plan de paix au Moyen-Orient qui, selon lui, fournit une “solution réaliste” à deux Etats palestinien et israélien, ajoutant que son plan accorde une opportunité de paix entre Palestiniens et Israéliens dans le cadre de la solution à deux Etats, soulignant qu’il est complètement différent des plans précédents pour ramener la paix dans la région.

Le président américain a souligné que la paix avait besoin de compromis, mais il a ajouté qu’il ne demanderait pas à l’entité israélienne de renoncer à sa “sécurité”.

Trump a déclaré que “Jérusalem restera une capitale unie d’Israël”.

Pour sa part, le président palestinien Mahmoud Abbas a renouvelé son attachement à la solution des deux Etats aux frontières de 1967, avec Al Qods-Est comme capitale, soulignant le rejet de tout accord qui ne serait pas basé sur ce principe. Il a également annoncé immédiatement qu’il commençait à prendre des mesures pour mettre fin au rôle de l’Autorité palestinienne en réponse à l’annonce de l’accord américain du siècle.

L’Autorité palestinienne a demandé d’autre part une réunion d’urgence de la Ligue arabe pour répondre au plan de paix de Trump au Moyen-Orient connu sous le nom d'”accord du siècle”.