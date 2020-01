On estime que, dans un futur proche, l’intelligence artificielle pourrait nous aider à mieux lutter contre les épidémies. En effet, “entreprises et instituts de recherche travaillent sur des algorithmes qui permettent de mieux anticiper l’apparition et la propagation d’une maladie… L’une d’entre elles, BlueDot, avait détecté les premiers signes d’une infection de coronavirus à Wuhan dès le 31 décembre, rapporte le média américain Wired, cité par bfmtv.com. Soit dix jours avant l’OMS et les premières prises de parole publiques sur le sujet“.

Explication : “Un algorithme développé par la start-up canadienne BlueDot, spécialisée dans la surveillance des maladies infectieuses, a repéré l’émergence de l’épidémie de coronavirus à partir de données accessibles en ligne“. C’est ce qu’on lit sur le site bfmtv.com, ajoutant cette explication : “… De manière générale, l’intelligence artificielle peut être mise à profit pour mieux anticiper l’apparition et la propagation d’une épidémie, mais aussi concevoir des vaccins“.

Pour sa part, le site web journaldugeek.com écrit qu’“une intelligence artificielle aurait alerté sur le coronavirus chinois plusieurs jours avant l’OMS…“.

«Celle-ci avait en effet prévenu de l’épidémie naissante dès le 31 décembre 2019… ». Et «… si elle a réussi à se montrer plus rapide que des institutions comme l’OMS, ce serait notamment lié au fait qu’elle ne se base pas que sur des partages d’informations entre les responsables chinois et les services de santé, mais va puiser sur le web divers éléments permettant de détecter d’éventuelles épidémies en scrutant des petits murmures sur des forums ou des blogs».

D’ailleurs, Kamran Khan, le fondateur de BlueDot, indique que «nous savons que les gouvernements ne sont pas obligés de fournir des informations en temps opportun», ajoutant que «… les sources retenues par l’algorithme ne proviennent pas des réseaux sociaux, car les informations y sont trop confuses. BlueDot a en revanche accès à des informations bien plus pertinentes dans le cas d’une épidémie, comme les données des compagnies aériennes, ce qui permet de prédire avec exactitude vers où les personnes supposément infectées pourraient se rendre. C’est comme ça que l’IA a pu prédire, avant même que les cas ne soient avérés, que le virus allait se retrouver à Bangkok, Séoul, Taipei et Tokyo peu après son apparition à Wuhan ».