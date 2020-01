A l’issue d’une rencontre avec le chef du gouvernement désigné, Elyes Fakhfakh, le gouverneur de la Banque centrale de Tunisie (BCT), Marouane El Abassi, et le ministre des Finances et du Développement, de l’Investissement et de la Coopération internationale par intérim, Ridha Chalghoum, ont été reçus vendredi le palais Dar Dhiafa à Carthage.

Le chef du gouvernement désigné a exprimé, lors d’une conférence de presse, vendredi 24 courant à Dar Dhiafa, son engagement à former une équipe politique, réduite, ne dépassant pas 25 membres. Une équipe qui sera cohérente, efficiente et efficace, composée de hautes compétences reflétant le caractère décisif de l’étape avec une présence respectable de la femme et des jeunes, a-t-il assuré.

Fakhfakh a indiqué que la méthodologie du travail sera basée avec les partenaires approuvés par les élections de 2019, sur un programme de gouvernance intégrée pour le changement et la réforme.

La constitution du soutien politique associe les parties politiques qui ont voté, lors du deuxième tour de la présidentielle, en faveur des valeurs de la révolution défendues par le président de la République, Kais Saied.

A rappeler que le chef du gouvernement désigné, Elyès Fakhfakh, a informé le chef de l’Etat de l’avancement du processus de formation du gouvernement.

Il a, également, tenu au courant le président de la République de la teneur des rencontres qui ont eu lieu à ce sujet ainsi que des programmes qui seront mis en œuvre par le prochain gouvernement.