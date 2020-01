La Société internationale islamique de financement du commerce (SIFC, International Islamic Trade Finance Corporation – ITFC) a annoncé en décembre 2019 le lancement au Maroc, avec le soutien de sa “maison-mère”, la Banque islamique de développement (BID), de “She Trades”, un programme destiné à renforcer les capacités des PME marocaines appartenant ou gérées par des femmes dans le secteur des aliments industriels et à les aider à créer des liens commerciaux avec de potentiels acheteurs au Canada et en Europe.

Quelle forme ce soutien aux femmes entrepreneurs marocaines sera accordé ?

L’initiative ‘She Trades Morocco’, soutenue par la Société internationale islamique de financement du commerce (SIFC) et la BID, a pour objectif de renforcer les capacités des PME marocaines appartenant ou gérées par des femmes dans le secteur des aliments industriels. Elle vise également à créer des liens commerciaux avec de potentiels acheteurs au Canada et en Europe.

Soutenue par une plateforme numérique web et mobile, l’initiative rassemble des intervenants du monde entier autour de sept points d’action visant à éliminer les obstacles que rencontrent encore aujourd’hui les femmes entrepreneurs.

Le réseau She Trades de l’ITC a déjà mobilisé ses efforts et joué un rôle important au monde.

Le Maroc est le premier pays bénéficiaire de ce réseau dans la région du Maghreb.

Financé par la SIFC, la BID et le gouvernement canadien, She Trades Morocco permettra aux femmes entrepreneurs marocaines de bénéficier de l’expertise des réseaux She Trades, du Centre du commerce international (CCI), du Bureau de facilitation du commerce du canada (TFO Canada) en matière de renforcement des capacités d’exportation et de l’inclusion des femmes entrepreneurs dans les pays en développement.

Le budget total alloué à ce projet est de 400 000 dollars américains.

Le déploiement de l’initiative She Trades Morocco est prévu pour février 2020 et s’étendra sur une période de 24 mois.

Les femmes entrepreneurs d’Egypte avaient bénéficié d’un programme similaire –doté d’un budget de 200 000 dollars US- entamé en août 2018 et achevé en novembre de la même année.

She Trades Morocco est une extension du réseau She Trades du Centre de commerce international (CCI) à Genève qui vise à connecter trois millions de femmes au marché du travail d’ici 2021.

En août 2019, le CCI avait lancé un appel aux femmes entrepreneurs d’Afrique, d’Asie, des Caraïbes et d’Amérique latine –actives dans divers secteurs- pour qu’elles rejoignent la deuxième phase de son She Trades Invest.

Lancé dans le cadre de l’initiative She Trades, ce programme permet aux entreprises sélectionnées d’accéder à des opportunités d’apprentissage et à l’assistance technique fournies par l’ITC et ses partenaires pour améliorer leur capacité d’investissement et leur compétitivité.

Last but not least, les entreprises sélectionnées pour la formation seront également évaluées par un réseau croissant d’investisseurs cherchant à financer des entreprises et des idées prometteuses.

Moncef Mahroug