Elyès Fakhfakh, le nouveau chef de gouvernement désigné par le président de la République, rencontrera les journalistes, vendredi 24 janvier 2020 à Dar Dhiafa, visant à donner quelques éclairages sur sa démarche pour la formation de son équipe, mais aussi pour exposer son programme d’action, s’il obtient la confiance du Parlement.

Rappelons que la présidence de la République a annoncé, dans la soirée du lundi 20 janvier, la désignation d’Elyes Fakhfakh comme chef de gouvernement.

Il a déjà promis qu’il œuvrera à former une équipe harmonieuse, proche des attentes que les Tunisiens ont exprimées lors des dernières élections (législatives et présidentielle). Il a aussi indiqué que l’équipe sera restreinte et que le choix de ses membres tiendra compte de la compétence et de la volonté politique.

A rappeler qu’Elyès Fakhfakh figure parmi les personnalités proposées par le mouvement Tahya Tounès.