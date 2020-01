Les quantités exportées ont baissé de 5% au cours de l’année 2019 contre une hausse de 3,5% en 2018, a indiqué l’Institut national de la statistique (INS) dans son bulletin publié sur son site électronique.

Au cours de l’année 2019, le volume des exportations a ainsi régressé dans plusieurs secteurs, dont les secteurs de l’agriculture et de l’industrie agro-alimentaire ( 16,6%), du textile-habillement et cuir (6%), de l’énergie (7,3%) et des industries mécaniques et électriques (2,4%).

En valeurs courantes, les exportations ont augmenté de 7% pour atteindre 43855,4 MD

La progression des prix à l’exportation a été de 12,6%. Hors énergie, les prix à l’export ont augmenté de 12%, sachant que les prix de l’énergie à l’export ont enregistré durant la même période une hausse de l’ordre de 12%.

Baisse de 9% des quantités importées durant l’année 2019

Les quantités importées se sont également inscrites à la baisse (9%) durant l’année 2019 contre une hausse de 1% en 2018.

Ainsi l’évolution du volume des importations est marquée par une baisse au niveau des secteurs des industries mécaniques et électriques de l’ordre de 12,1%, du textile-habillement et cuir de l’ordre de 8,4%, et de l’agriculture et industries agro-alimentaires de l’ordre de 6,7%.

Toutefois, en valeurs courantes, les importations ont augmenté de 5,4% pour s’établir à 63264,1 MD.

Au niveau des prix, les importations ont augmenté de 15,8%. Hors énergie, les prix ont augmenté de 15,5% à l’import, par rapport à l’année 2018. En effet, les prix de l’énergie à l’importation ont enregistré durant la même période une hausse de 16,5%.