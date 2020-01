La semaine boursière, du 13 au 17 janvier 2020, a été haussière alors que les indicateurs d’activité du quatrième trimestre 2019 commencent à affluer, l’indice de référence a enregistré une progression de 0,5% à 6 903,63 points, réduisant sa contreperformance annuelle à 3,1%, selon l’analyse de l’intermédiaire en Bourse, Tunisie Valeurs.

Les échanges ont été faibles, dans une semaine écourtée d’une séance en raison de la fête de la Révolution. A peine 11 millions de dinars (MDT) ont été transigés sur la cote, soit une moyenne quotidienne de 2,7 MDT.

L’intermédiaire en bourse souligne que la poursuite de la publication des indicateurs d’activité au 31 décembre 2019, dans les prochaines séances, devrait contribuer à dynamiser le marché et apporter plus de visibilité sur l’atterrissage 2019 en termes de revenus et de résultat net.

Analyse des valeurs

Le titre ESSOUKNA s’est offert la meilleure performance de la semaine. L’action s’est envolée de 14,4% à 2,470 dinars (D), dans un volume anémique de 9 mille dinars.

Le titre Euro-Cycles a figuré parmi les meilleures performances de la semaine ou l’action s’est bonifiée de 7% à 20,180 D, en alimentant le marché avec des capitaux de 1,6 MDT.

Dans le rouge, SIPHAT a été la valeur la plus boudée du marché cette semaine. Sans faire l’objet de transactions la société pharmaceutique publique a accusé une baisse de 24% à 4 D.

Pénalisé par un courant vendeur, le titre ICF a affiché une régression de 10% à 107 D. Les échanges sur le titre ont atteint 0,3 MDT en quatre séances de cotation.