La présidente de l’Union nationale des femmes tunisiennes, Radhia Jerbi, a estimé que la participation des organisations nationales et de la société civile aux consultations concernant le choix de la personne désignée pour diriger le gouvernement atteste de la volonté du président que le prochain gouvernement reçoive le plus grand soutien possible.

Après avoir assisté vendredi 17 janvier à une réunion au Palais de Carthage à l’invitation du président de la République, Kais Saied, Jerbi a exprimé sa gratitude pour cette invitation, “d’autant plus que la consultation des organisations sur le gouvernement n’est pas stipulée dans la constitution”.

“Le chef de l’Etat a renouvelé son estime pour la femme tunisienne et son souci de ne pas compromettre ses acquis ou de ne pas porter atteinte à ses droits, confirmant la détermination à accorder plus d’attention aux femmes non pas en tant qu’individu mais en tant que citoyenne, en l’associant aux centres de décision et en exprimant son opinion dans les affaires publiques”, a-t-elle ajouté.

A rappeler que Kais Saied a eu vendredi des entretiens avec le président de l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (UTICA), Samir Majoul, le secrétaire général de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), Noureddine Taboubi, la présidente de l’Union tunisienne des femmes tunisiennes (UTFT), Radhia Jerbi, et le président de l’Union tunisienne de l’agriculture et de la pêche (UTAP), Abdelmadjid Ezzar.