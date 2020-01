Le coup d’envoi de la 24e édition du Championnat d’Afrique des Nations de Handball (hommes), qualificative aux JO Tokyo 2020 et le championnat du monde 2021, a été donné jeudi soir dans la salle de Radès avec la participation de 16 équipes.

Sonia Ben Cheikh, ministre de la Jeunesse et des Sports, a déclaré ouverte la 24e édition lors de la cérémonie d’ouverture du tournoi, en présence du président de la Confédération africaine de handball, Mansourou Aremou, du président de la Fédération tunisienne de handball, Mourad Mestiri, ainsi que des membres du Comité d’organisation, et de personnalités sportives nationales et africaines…

Au programme de la cérémonie d’ouverture l’hymne officiel tunisien avant la revue des équipes participantes. Les jeunes participants à la cérémonie portaient la tenue traditionnelle tunisienne de toutes sortes, avant le spectacle de chants et de danses traditionnelles animé par la troupe Stambali, le spectacle de musique moderne et les projections à trois dimensions sur l’histoire, les vedettes du handball tunisien et ses exploits à l’échelle continentale et internationale.

La cérémonie d’ouverture a été marquée également par le spectacle d’une équipes hongroise avec de belles démonstrations alliant agilité, saut, danse et jeu de handball lors de sa première apparition en Afrique et dans le monde arabe.

Les organisateurs ont programmé en clôture des paragraphes de la cérémonie d’ouverture, un spectacle lyrique reflétant un mélange culturel et civilisationnel tunisien de diversités mystiques et populaires au milieu d’une chorégraphie originale et sous l’impressionnante mosaïque de lumières qui a enchanté le public présent dans la salle de Rades et les invités arabes et africains.

Dans son discours, Mansourou Aremou, président de la confédération africaine de handball, a exprimé sa gratitude aux autorités tunisiennes, qui ont œuvré à réunir les conditions de succès du tournoi, de retour en Tunisie après 14 ans, soulignant que la Tunisie a une riche expérience et de longues traditions dans le sport en général et dans le handball en particulier.

Il a mis l’accent sur l’importance de l’édition de Tunisie 2020 qualificative pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2020 et au Championnat du monde en Egypte 2021.