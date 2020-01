Tout le monde semble d’avis que la situation actuelle du pays nécessite une équipe de choc, dont la première ligne devrait être constituée de membres prêts au combat, ayant suffisamment d’expériences pour ne plus faire perdre un temps précieux à un pays qui n’en dispose plus du reste.

“L’Etat doit pouvoir faire des choix de réforme, courageux. Il faut un pouvoir fort. La transition, de ce point de vue, n’aura que trop duré. Le nouveau pouvoir doit arrêter des choix économiques précis et s’y tenir” – Table ronde webmanagercenter datant de 2013.

Il est temps d’arrêter de composer des gouvernements en se contentant de remplir les cases disponibles (ministères), la structure actuelle du gouvernement n’est pas une fatalité et ne doit pas l’être, on ne devrait pas se sentir obligé de garder les portefeuilles hérités des gouvernements successifs (une des erreurs de Habib Jemli) et qui forcément finit par aboutir à une équipe résultat d’un remplissage de cases.

La prolifération des portefeuilles ministériels ne peut aboutir qu’à un éparpillement de la décision, dans un pays qui a besoin de solutions immédiates et urgentes. Pour la moindre discussion sur un accord avec un pays étranger, la délégation est obligée de faire la tournée de plusieurs ministères sans savoir qui finalement aura la charge de prendre la décision. La même chose s’agissant d’affaires intérieures ballottées entre des prérogatives partagées par plusieurs ministères.

Tout le monde semble être d’accord pour dire que le pays est en situation de guerre pour la relance économique, en guerre contre le chômage, contre la dégradation du pouvoir d’achat, contre la pauvreté, contre la dégradation des services publiques…

Une guerre ne peut être menée juste par un chef suprême et une flopée de soldats, les principaux fronts prioritaires (pas des dizaines) devraient être identifiés, et mettre à leur tête les profils les plus à même de réussir le combat.

Du coup, on ne cherchera pas seulement “le chef” mais une équipe restreinte de dirigeants de combats à la tête des différents départements du gouvernement. Cette organisation devrait permettre au chef du gouvernement de ne pas s’éparpiller entre une quarantaine de ministères et secrétaires d’Etat, mais de se focaliser sur la gestion des dossiers les plus importants et des tâches de coordination avec les vice-premiers ministres.

La création de postes de vice-premiers ministres permettrait de regrouper plusieurs départements ministériels et d’améliorer la cohérence et la rapidité de prise de décision.

Une des simulations aboutirait à un gouvernement comportant 1 chef de gouvernement, 6 vice-premiers ministres et 12 ministres au plus, soit une équipe de moins de 20 membres. Cette organisation ferait l’économie d’un certain nombres de postes de ministres et des fonctions de secrétaires d’Etat.

Cette organisation ne nécessite pas forcément un regroupement ou la suppression de certains ministères qui peuvent très bien poursuivre leurs activités sous la direction de hauts fonctionnaires de ces départements. A titre d’exemple et en réponse à la question de savoir si le pays a besoin ou pas d’un ministère de la Planification, une think tank serait plus apte à baliser des choix sur lesquels l’économie pourrait se structurer. “Singapour a fait pareil. C’est Lee Kuan Yew qui a assumé cette tâche ingrate mais salvatrice. Pays démuni, au début des années 60, Singapour a réalisé un PIB de 260 milliards de dollars en 2011, soit le total des PIB des trois pays du Maghreb central réunis. Il dépasse le PIB par habitant de la France!” – Table ronde webmanagercenter datant de 2013.

Simulation en partant de la composition actuelle du gouvernement Chahed (ministères maintenus en rouge) :

Chef du Gouvernement

Vice-Premier ministre chargé de la Sécurité nationale

Ministre de la Défense nationale

Ministre de l’Intérieur

Vice-Premier ministre chargé des Affaires étrangères

Vice-Premier ministre chargé de la Justice

Ministre des Domaines de l’Etat et des Affaires foncières (supprimé)

Vice-Premier ministre chargé de l’Economie

Ministre des Finances

Ministre de développement, de l’investissement et de la coopération internationale (supprimé)

Ministre de l’Industrie et des PME

Ministre du Commerce

Ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche (supprimé)

Ministre de Tourisme et de l’Artisanat

Ministre des technologies de la communication et de l’économie numérique (supprimé)

Ministre du Transport (supprimé)

Ministre de l’équipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire (supprimé)

Vice-Premier ministre chargé des Affaires sociales

Ministre des affaires locales et de l’environnement (supprimé)

Ministre des Affaires religieuses

Ministre des affaires de la jeunesse et du sport (supprimé)

Ministre de la femme, de la famille et de l’enfance (supprimé)

Ministre de la Santé

Ministre des Affaires culturelles

Vice-Premier ministre chargé de l’Education

Ministre de l’Enseignement de base

Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique

Ministre de la Formation professionnelle et de l’Emploi

Portefeuilles supprimés

Ministre auprès du chef du gouvernement chargé des grandes réformes

Ministre auprès du chef du gouvernement chargé des relations avec l’assemblée des représentants du peuple

Ministre auprès du Chef du Gouvernement chargé de l’immigration et des Tunisiens à l’étranger

Ministre auprès du Chef du Gouvernement, chargé de l’économie sociale et solidaire

Ministre de la Fonction Publique, de la Modernisation de l’Administration et des Politiques Publiques

Secrétaire d’Etat auprès du ministre du Commerce, chargé du commerce intérieur

Secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Industrie et des petites et moyennes entreprises, chargé des PME

Secrétaire d’Etat auprès du Ministre des Affaires Locales et de l’Environnement

Secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, chargé de la recherche scientifique

Secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, chargé des ressources hydrauliques et de la pêche

Secrétaire d’Etat auprès du ministre de la jeunesse et du sport, chargé la jeunesse

Secrétaire d’Etat, auprès de la ministre de la Jeunesse et des sports

Secrétaire d’Etat auprès du ministre du transport

Secrétaire d’Etat auprès du ministre du Transport