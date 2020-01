En 2019, la Banque centrale de Tunisie a autorisé 38 bureaux de change pour l’exercice de l’activité de change manuel. La plupart des bénéficiaires sont entrés en service.

Objectif : dissuader la circulation de devises sur le marché informel et l’orienter vers le circuit formel (les banques).

Ces bureaux sont ouverts dans plusieurs régions du pays: le Grand Tunis (La Goulette, le lac, l’Aouina, Tunis), Sousse (El Kantaoui et Hammam-Sousse), Monastir, Nabeul (Kélibia) et Mahdia.

A rappeler qu’est éligible à l’exercice de l’activité de change manuel par le biais de bureaux de change toute personne physique titulaire de nationalité tunisienne et n’ayant pas d’antécédents judiciaires et ne faisant pas l’objet d’un jugement de faillite. Elle doit jouir de ses droits civiques et ne pas être condamnée pour un délit intentionnel ou un crime.

Pour les autres conditions requises, il s’agit d’être titulaire d’un certificat de formation en matière de change manuel délivré par l’Académie des banques et finances.

