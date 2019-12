Bourse de Tunis : Le Tunindex clôture la séance en petite forme

Le Tunindex a clôturé la séance de jeudi 19 décembre en territoire négatif, perdant 0,02%, à 6 982,26 points, dans un volume total 2,625 millions de dinars (MDT), selon l’intermédiaire en Bourse MCP.

Le titre POULINA GROUP HOLDING a réalisé le plus fort volume de la séance, drainant 0,291 MDT de ses capitaux à 13,19 D, tout en faisant du surplace.

Le titre CELLCOM s’est échangé à 3,78 D, réalisant la plus forte hausse de la séance avec une évolution de 5,88%; suivi de TAWASOL GROUP HOLDING, qui a augmenté de 4,16%, à 0,25 D.

Le titre ENNAKL AUTOMOBILES, quant à lui, a réalisé une hausse de 4% à 11,70 D.

Dans le vert, les titres SIMPAR et SPDIT-SICAF ont gagné, 2,97% pour clôturer respectivement, à 38,77 D et 8,64 D.

A la baisse, le titre UADH a régressé de 3,03%, à 0,96 D, suivi d’AMS qui a baissé de 2,94%, à 0,66 D.

Le titre TUNISIE VALEURS, quant à lui, s’est détérioré de 2,52%, à 16,57 D.

Dans le rouge, les titres Banque de l’habitat et et NEW BODY LINE ont réalisé des baisses respectives de 2,30% et 1,83% à 11,43 D et 4,81 D.