Le Tunindex a clôturé la séance du mercredi 18 décembre sur une note positive (+0,13%) à 6 983.74 points dans un volume total 3,285 millions de dinars (MDT), selon l’intermédiaire en Bourse MCP.

Le titre SFBT a réalisé le plus fort volume de la séance, drainant 0,327 MDT de ses capitaux à 18,50 D avec une hausse de 0,54%.

A la hausse, le titre ATL s’est échangé à 1,96 D, réalisant la plus forte hausse de la séance avec une augmentation de 5,94%, suivi de ALKIMIA qui a gagné 3,76% à 46,80 D. Le titre TUNISAIR réalise une hausse de 3,27% à 0,63 D.

Dans le vert, les titres SOCIETE LES CIMENTS DE BIZERTE et SIMPAR ont gagné respectivement 3,24% et 2,98%, pour clôturer à 1,59 D et 37,65 D.

A la baisse, le titre AMS a réalisé une chute de 4,22% à 0,68 D, suivi de BTE qui a réalisé un déclin de 3,09% à 9,07 D. Le titre BH ASSURANCE, quant à lui, a réalisé une détérioration de 3,05% à 31,45 D.

Dans le rouge, les titres HANNIBAL LEASE et SPDIT ont enregistré une baisse respective de 2,88% et 1,29% à 4,71 D et 8,39 D.