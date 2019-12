Un protocole d’entente relatif à la création d’un organisme fédératif des institutions professionnelles comptables des pays du Maghreb arabe a été, signé, mercredi, à Tunis.

Cet accord a été conclu entre la compagnie des comptables de Tunisie (CCT), l’ordre des experts-comptables de Tunisie (OECT), l’Organisation nationale des comptables agréés de l’Algérie (ONCA), l’Ordre national des experts-comptables de l’Algérie (ONEC), l’Ordre des experts-comptables du Maroc (OEC) et l’Organisation professionnelle des comptables agréés du Maroc (OPCA).

Les signataires œuvrent, ainsi, à identifier les principales voies de coopération entre les membres et à élaborer une feuille de route définissant les modalités pratiques de mise en place de cet organisme.

Le président du Conseil de la compagnie des comptables de Tunisie, Mohamed Anis Aissa, a souligné lors d’une conférence de presse organisée, à cette occasion, que cet organisme, une fois créé, sera appelé à développer les relations de coopération entre les différentes institutions regroupant les professionnels de la comptabilité des pays du Maghreb arabe et à promouvoir le développement et l’enrichissement de la profession comptable dans la région.

Il s’agit, également, de faciliter les échanges d’expertises et des bonnes pratiques de l’exercice professionnel dans les pays du Maghreb arabe, d’encourager la recherche dans le domaine comptable et d’œuvrer à la création et l’harmonisation d’une certification comptable propre à ces pays.