Dans son dernier rapport sur le développement humain (RDH), le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), assure que «l’Algérie est le pays où les inégalités sont les moins grandes sur le continent d’Afrique», rapporte le site algérien tsa.

Et le PNUD de poursuivre : «En Algérie, le pays avec le moins d’inégalités en Afrique là où les données sont disponibles, le top 10% des plus hauts revenus ont engrangé 37% des revenus nationaux en 2011, tandis que les 40% les plus pauvres ont reçu 14%».

Toujours selon l’organisme onusien, l’Algérie a enregistré une diminution significative des inégalités, «où les revenus des 40% les plus pauvres ont accru de 33% de plus que la moyenne».

Par ailleurs, l’Algérie est classée 82e dans l’Indice de développement humain (IDH) en 2018, avec un score de 0,759 ; à noter au passage que cet indice évalue le niveau de développement humain en se basant sur des critères tels que l’espérance de vie à la naissance, la durée moyenne de scolarisation, l’inégalité entre les genres ou encore le revenu national brut par habitant. Le pays occupait la 81e place l’année précédente.

Ainsi, l’Algérie occupe la 3e place en Afrique, derrière les Seychelles (62e) et l’Île Maurice (66e), mais devant la Tunisie (91e), le Botswana (94e), la Libye (110e) ou encore le Maroc (121e). La Norvège, la Suisse et l’Irlande occupent respectivement les trois premières places du classement mondial des pays selon leur IDH ; l’Allemagne arrive en 4e position, les États-Unis 15e, la France n’est 26e.