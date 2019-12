La Bourse de Tunis a clôturé la séance de mercredi dans le rouge. Le Tunindex a perdu 0,33%, à hauteur de 6 993,62 points dans un volume total de 2,933 MD, rapporte l’intermédiaire en Bourse, MENA Capital Partners (MCP).

Le titre SOTIPAPIER a réalisé le plus fort volume de la séance, drainant 0,356 MD de ses capitaux à 6,93 D avec une baisse de 0,43%.

Le titre CELLCOM s’est échangé à 3,74 D, tout en réalisant la plus forte hausse de la séance avec une montée de 5,94 % suivi de BTE qui a augmenté de 5,44% à 9,49 D.

Le titre ELECTROSTAR a progressé de 5,07 % à 1,45 D. Les titres SOCIETE LES CIMENTS DE BIZERTE et SOTRAPIL ont gagné respectivement 4,72% et 2,95% pour clôturer à 1,33 D et 11,48 D.

A la baisse, le titre TAWASOL GROUP HOLDING a chuté de 3,84% à 0,25 D, suivi d’ENNAKL AUTOMOBILES qui a réalisé un repli de 3,39%, à 11,10 D. Le titre SANIMED a réalisé une régression de 2,85%, à 2,04 D.

Les titres ESSOUKNA et LAND’OR ont réalisé un repli respectif de 2,84% et 2,47% à 2,05 D et 7,50 D.