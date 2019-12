Projet loi de Finances 2020 : Abir Moussi bloque les discussions sur le Budget 2020

Les députés du Parti Démocratique Libre (PDL) ont investi, dimanche matin, les sièges consacrés au président du parlement et à ses deux vice- présidents ainsi que l’endroit réservé au chef du gouvernement pour présenter sa déclaration sur le budget de l’Etat pour l’exercice 2020 entraînant, ainsi, le démarrage tardif de la session plénière consacrée à l’examen de la loi de finances de 2020.

Les députés du PDL en sit-in ont scandé des slogans appelant à l’application de la loi et à la présentation d’excuses officielles de la part du groupe parlementaire Ennahdha pour les propos ” injurieux ” émanant de la députée, Jamila Ksiksi qui les a qualifiés de “bandits et de clochards”, en présence de la majorité des députés.

Le comportement des députés du PDL a été contesté par la députée Samia Abbou du Courant démocratique qui a estimé qu’il s’agit d’une violation de la souveraineté du parlement et de l’intérêt du peuple et de la patrie.

A noter que le bureau du parlement avait décidé, samedi, de convoquer Abir Moussi et Jamila Ksiksi pour échanger les excuses avant midi et a aussi appelé les manifestants à quitter la salle pour permettre le déroulement de la séance plénière prévue ce dimanche.

Le bureau du parlement avait promis d’appliquer la loi et de prendre les mesures nécessaires en cas de poursuite du sit-in à l’intérieur de la salle.

Les députés du PDL sont en sit-in ouvert depuis le la nuit du 03 décembre et revendiquent des excuses officielles de la part du groupe parlementaire Ennahdha.