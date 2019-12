Les opportunités d’investissement et l’impulsion des échanges économiques entre la Tunisie et la Hongrie ont été au centre d’une journée d’information, tenue mardi 3 décembre à l’initiative du Cepex, en collaboration avec l’ambassade de Hongrie à Tunis et le conseil d’affaires tuniso-hongrois.

Selon un communiqué du Cepex, l’accent a été mis par les différents intervenants à cette journée d’information, sur les opportunités d’investissement, ainsi que les avantages économiques offerts par les deux pays.

Il s’agit notamment, de l’adhésion récente de la Tunisie au marché commun de l’Afrique orientale et australe “COMESA”, permettant aux partenaire Hongrois, de considérer le pays comme un HUB et une porte d’entrée à l’Afrique.

D’autre part, la Hongrie peut servir de hub logistique pour les produits tunisiens à destination de l’Europe, la Russie et des pays des Balkans.

La Tunisie est le 4ème partenaire commercial de la Hongrie en Afrique. Quant à la Hongrie, elle est le 16ème partenaire commercial de la Tunisie de l’Union européenne.

Les échanges commerciaux sont en croissances avec un volume dépassant les 150 millions de dollars, en 2018, fortement dominés par le secteur des IME, tels que les produits électriques (câbles électrique, circuits imprimé…) et les composants automobiles.

Ceci s’explique par l’essor de l’industrie automobile hongroise qui compte plus de 600 entreprises, avec la présence des grands constructeurs automobiles (Opel, Audi, Mercedes…) et d’importantes sociétés d’équipements automobiles (Bosh, Valeo, Lear Corporation …) qui s’approvisionnent en partie, de la Tunisie.