Le président du Conseil de la Choura d’Ennahdha, Abdelkrim Harouni, affirme que “le conseil a renouvelé sa confiance au chef du gouvernement désigné, Habib Jemli, pour la formation d’un gouvernement de réforme et de réalisation, politiquement solide”.

Lors d’une conférence de presse, lundi 2 décembre à Tunis, organisée au lendemain de la réunion du Conseil de la Choura, Harouni a appelé “les différentes forces politiques concernées par la formation du gouvernement à faire des concessions et à accélérer les négociations afin de former ce gouvernement”. Ces négociations sont en cours et les contours de la prochaine coalition au pouvoir sont encore floues, a-t-il ajouté.

Harouni indique, par ailleurs, que “le Conseil de la Choura a décidé de mettre en place une commission mixte composée de cinq membres du conseil -avec à leur tête Harouni-, et cinq autres du bureau exécutif d’Ennahdha -conduits par le président du mouvement, Rached Ghannouchi-, afin d’examiner les noms qui seront présentés à Habib Jemli pour occuper des postes ministériels au sein du nouveau gouvernement”.

Selon le président du Conseil de la Choura, “Qalb Tounes fait partie du paysage politique et possède un bloc parlementaire influent qui ne peut être exclue et avec lequel on peut interagir”.

Il ajouté que son parti reste toutefois attaché à sa position concernant la non participation de Qalb Tounes au prochain gouvernement”.

Le Conseil de la Choura a recommandé d’entamer les préparatifs du 11e congrès du mouvement Ennahdha, notamment à travers “l’organisation d’une session spéciale du conseil” à cet effet.

“Le président d’Ennahdha poursuivra son travail à la tête du mouvement jusqu’à l’organisation du prochain congrès”, a-t-il indiqué, relevant que des changements seront opérés au niveau de la direction du parti au cours des prochains jours, après l’accession de Rached Ghannouchi à la présidence du parlement.

Sur un autre plan, Harouni a appelé le chef du gouvernement chargé de la gestion des affaires courantes, Youssef Chahed, à mettre un terme aux nominations et à “revoir celles qui ont été opérées au cours des dernières semaines”.

Dimanche, le chef du gouvernement désigné, Habib Jemli, a indiqué avoir entamé l’examen des dossiers des personnalités qualifiées pour intégrer la prochaine équipe gouvernementale.

De son côté, Abdellatif Mekki, dirigeant d’Ennahdha, a déclaré à l’Agence TAP, dimanche 1er courant, que le dossier du prochain gouvernement est “le point principal à l’ordre du jour de la réunion du Conseil de la Choura”.