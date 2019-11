“La Tunisie constitue un portail pour les marchés européen et africain, pour les investisseurs jordaniens, comme l’est la Jordanie pour les hommes d’affaires tunisiens, pour les marchés irakien, palestinien et du Golfe”, a indiqué le président de l’Association des hommes d’affaires jordaniens, Hamdi Tabbaa.

Intervenant à un Forum économique jordano-tunisien organisé, samedi, à Amman, capitale de la Jordanie, il a appelé les hommes d’affaires jordaniens à tirer profit de l’expérience tunisienne pionnière dans le domaine oléicole, affirmant la volonté de la Jordanie de développer et moderniser sa production en la matière.

Il a, par ailleurs, souligné la nécessité de saisir les opportunités d’investissement offertes dans plusieurs domaines, notamment ceux des énergies renouvelables, des soins de santé, de l’immobilier, du textile et du secteur agricole.

“Bien que la Jordanie et la Tunisie soient membres de l’accord de libre-échange d’Agadir, le niveau des échanges de biens et des investissements mutuels, reste en deçà des attentes et des potentiels respectifs des deux pays. Le principal obstacle au développement des échanges bilatéraux, reste l’absence d’une ligne maritime”.

“Ces difficultés concernent les mesures douanières, notamment, l’enregistrement des médicaments jordaniens, en Tunisie, ainsi que les opérations bancaires nécessaires aux échanges commerciaux entre les deux pays”, a t-il souligné.

Afin de surmonter ces difficultés, l’association des hommes d’affaires jordaniens a lancé une plateforme électronique sur le réseau du net, sous le nom de ” Conseil d’affaires tuniso-jordanien “. Cette plateforme permettra à l’ensemble des professionnels de prendre connaissance des législations dans les deux pays.

A noter qu’une délégation des hommes d’affaires tunisiens effectue, du 29 novembre au 4 décembre 2019, une visite en Jordanie, à l’initiative de “Conect International”.