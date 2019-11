Dans la perspective de redonner à la langue française sa place et son rôle dans le monde, une stratégie internationale pour la langue française et le plurilinguisme, a été conçue par le Président Emmanuel Macron en mars 2018.

Parmi les mesures importantes, se trouve la création de “La Fabrique numérique du plurilinguisme”, dispositif d’incubation de solutions technologiques innovantes au service de l’apprentissage des langues, piloté par l’Institut français.

“YALLAB’ devient ainsi le premier projet pilote inscrit dans cette initiative, initié par IF Paris et IF Tunisie dans le cadre de sa coopération éducative avec le système tunisien d’éducation et d’enseignement supérieur.

YALLAB’ est un laboratoire d’expérimentation et de production dédié à l’apprentissage immersif des langues, proposant des applications innovantes à partir de technologies telles que la Réalité Virtuelle, la Réalité Augmentée…

Ce programme est destiné aux entrepreneur.se.s du numérique et permet l’accompagnement EDTECH des entreprises innovantes à travers leur vision du numérique éducatif de demain.

Une soirée de lancement YALLAB’ est organisée à l’Institut français de Tunisie (IFT), le vendredi 29 novembre 2019 à partir de 18h, afin de révéler aux publics, partenaires et bailleurs de fonds les ambitions et initiatives mises en place par ce laboratoire numérique d’éducation, mais aussi de mettre en avant les projets d’éducation immersive en cours de sélection.

Seront présents les membres du comité pilotage du projet, ainsi que les partenaires opérationnels et stratégiques des milieux éducatifs et technologiques, les acteurs éducatifs tel que le Centre National Pédagogique, le Ministère de l’éducation nationale, le Centre International de Formation des Formateurs et d’Innovation Pédagogique, le Centre National de Formation de Formateurs et d’Ingénierie de Formation, et les acteurs privés technologiques et entrepreneuriales.

L’appel à projets YALLAB a été lancé le 15 novembre 2019 et la date limite de dépôt des projets est le 13 décembre 2019.