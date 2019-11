Le chef du gouvernement désigné Habib Jemli a déclaré dimanche matin que les concertations autour de la formation du prochain gouvernement avancent de manière notable.

Dans une déclaration aux médias au Palais Dar Dhiafa à Carthage, Jemli a indiqué que tous les partis politiques, les experts, les organisations nationales et les composantes de la société civile rencontrés jusqu’à maintenant ont fait preuve de compréhension sur sa vision concernant la gestion du gouvernement durant la prochaine étape.

“Le gouvernement sera renouvelé sur la forme et sur le contenu”, a-t-il dit.

Habib Jembli a saisi l’occasion pour rendre hommage aux unités de la Garde présidentielle et à toutes les formations de la sécurité intérieure et de l’armée nationale, et ce à l’occasion du 4e anniversaire de la mort de 12 agents de la Garde présidentielle tombés en martyrs le 24 novembre 2015 suite à l’explosion qui a visé leur bus à la capitale.

Il a salué les forces de sécurité, de l’armée et de la protection civile ainsi que tous les civils morts pour défendre la Tunisie et lutter contre le terrorisme.

Il a, à cet égard, abordé les priorités du prochain gouvernement dont l’examen des moyens de renforcer la prise charge des familles des martyrs des forces de sécurité et de l’armée ainsi que les autres martyrs de la patrie et de leur offrir un soutien particulier.

Le chef du gouvernement désigné a affirmé dans ce contexte que de nouvelles mesures seront prises à ce sujet et annoncées prochainement, une fois il prend ses fonctions.