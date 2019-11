C’était à l’occasion d’une table ronde organisée par webmanagercenter sur “Comment financer le développement autrement”, que Fadhel Abdelkefi avait défendu l’idée d’un gouvernement restreint afin d’éviter l’éparpillement et optimiser les efforts.

“La raison recommande, pour aller vite et faire bien, d’avoir un gouvernement restreint. J’ai fait l’exercice avec d’autres personnes et nous avons convenu qu’on peut compacter certains ministères pour aboutir à un cabinet gouvernemental formé de quinze départements, tout au plus.

A titre d’exemple, Je vois bien un ministère de l’économie qui regroupe l’industrie et le commerce. Il m’arrive de rencontrer des missions étrangères, en fin de séjour et souvent ces visiteurs me donnent l’impression qu’ils ont beaucoup de peine à formaliser un plan de coopération avec les pouvoirs publics du fait précisément de la trop grande dispersion de nos départements ministériels.

Cet éparpillement n’aide pas au ciblage et surtout au packaging des offres de coopération. Un cabinet gouvernemental restreint c’est la garantie d’une meilleure coordination et un gage d’une solidarité gouvernementale agissante et effective”.