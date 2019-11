La Poste Tunisienne émettra, mercredi 20 novembre 2019, à l’instar des autres pays arabes, un timbre-poste commun sur le thème “Al-Qods capitale de la Palestine”, en concrétisation de la décision du Comité permanent de la poste relevant de la Ligue des Etats arabes (Oman – mars 2018), a indiqué mardi, la Poste Tunisienne dans un communiqué.

L’émission de ce timbre-poste commun confirme le soutien continu de la Tunisie à la cause palestinienne et son adhésion aux efforts internationaux visant à instaurer une paix juste et globale pour mettre fin à l’occupation israélienne et établir un Etat palestinien indépendant ayant pour capitale Al-Qods.

Ce timbre-poste ainsi que les autres produits philatéliques réalisés à cette occasion seront mis en vente, à partir du 20 novembre 2019, dans tous les bureaux de poste et via l’accès au site www.e-stamps.poste.tn pour l’acquisition électronique.

L’émission dudit timbre s’inscrit dans le cadre d’une série de résolutions de solidarité avec la cause palestinienne et pour mettre en exergue l’arabité d’Al-Qods et l’identité arabo-musulmane de l’Etat de la Palestine.

Par ailleurs, la décision de la Ligue des Etats arabes de désigner Al-Qods capitale permanente du patrimoine islamique est une forme de résistance pacifique contre l’occupation israélienne, lit-on dans le communiqué.