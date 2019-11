Les échanges commerciaux entre la Tunisie et la République du Congo ne dépassent pas les 25 millions de dinars. Ils se limitent, selon le Centre de promotion des exportations (CEPEX), à quelques produits exportés (margarine, papier hygiénique, plâtre et autres produits alimentaires), et ce en dépit du fort potentiel de ce pays.

La Tunisie envisage de se rapprocher davantage de ce marché membre de la Communauté économique et monétaire des Etats de l’Afrique centrale (CEMAC). Le Congo détient plus de 20% des importations de la zone, avec une croissance économique qui devrait atteindre 5,4% en 2019, comparée aux 3% estimés pour la zone CEMAC.

Dans cette optique, 25 hommes d’affaires tunisiens se sont rendus, le 10 novembre 2019, dans la capitale de la République du Congo, Brazzaville, pour participer au Forum d’affaires tuniso-congolais auquel ont pris part 150 opérateurs congolais venus de Brazzaville et de Pointe-Noire, capitale économique du Congo, d’après le CEPEX.

Il s’agit d’une mission économique Multisectorielle itinérante Tunisienne à Brazzaville et Kinshasa, du 10 au 17 novembre 2019.

La délégation tunisienne est composée d’entreprises opérant dans les secteurs de l’agroalimentaire (produits de boulangerie, biscuiterie, confiserie, pâtes alimentaires, engrais agricoles) les produits pharmaceutiques, papeterie et fourniture scolaire, BTP et articles sanitaires, services Telecom, et TIC, électricité et produits de nettoyage.

Les travaux de la mission économique tunisienne se sont poursuivis à partir du 13 novembre à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo avec la participation de la Tunisie au 1er Forum d’affaires d’Afrique centrale, “Bosangani Days”, et l’organisation d’un forum d’affaires bilatéral jeudi, 14 novembre 2019.

La mission de prospection du marché congolais est organisée par le Centre de promotion des exportations (CEPEX), l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (UTICA), et la Chambre de commerce et d’industrie du centre (CCIC) en partenariat avec l’ambassade de Tunisie à Kinshasa.