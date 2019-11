La sélection tunisienne de kick et thai boxing, savate, et disciplines associées a décroché 16 médailles (13 or, 2 argent et 1 bronze), lors de la 11e édition du championnat arabe organisé du 5 au 11 novembre en Jordanie.

La sélection nationale a en effet remporté la première place dans les spécialités de full contact et de low kick ainsi que la deuxième place dans la spécialité de semi-contact.

Les médailles d’or obtenues dans la catégorie full contact ont été décrochées par Jasser Dabbous, Abderrahmane Trabelsi, Alaeddine Ben Ouhida, Ichraq Mbarki, Nebras Bouabdallah, Manel Hajri et Nour Chalbi.

Dans la catégorie low contact, les médailles d’or sont revenues à Aziz Hamraoui, Moataz Bedoui et Louay Hammami, tandis que Aymen Salah s’est contenté de la médaille de bronze.

En semi-contact, deux médailles d’or ont été l’oeuvre de Nebras Bouabdallah et Manel Hajri et une d’argent a été obtenue par Alaeddine Ben Ouhida.