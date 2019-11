Des startup au nombre de 10, actives dans plusieurs domaines, à l’instar de la formation, l’intelligence artificielle et l’agriculture, participeront à la troisième édition de la manifestation “Emerging Valley” qui se tiendra du 03 au 05 décembre 2019 à Marseille (France) .

La directrice exécutive du programme Smart Tunisie Rim Jarou a expliqué, mardi, lors d’une conférence de presse tenue au siège du ministère des Technologies de l’Information et de l’Economie Numérique, à Tunis, que la participation tunisienne vise à réseauter les startup tunisiennes avec leurs homologues africaines et européennes ainsi qu’à faire connaître le potentiel et les capacités locaux, en plus de la recherche d’opportunités pour les startup nationales d’écoulement de leurs produits innovants.

Les 10 entreprises ont été sélectionnées par les intervenants dans le cadre du programme de partenariat entre le projet Smart Tunisia et les pépinières d’entreprises Factory 319/619 en coopération avec l’entreprise allemande de coopération allemande GIZ et Startup-brics.

Le fondateur de Emerging Valley Samir Abdelkrim a souligné que cette nouvelle édition réunirait plus de 20 startup venues de 30 pays africains et européens ainsi que plusieurs investisseurs et experts.

Et d’ajouter que le programme de l’édition constitue une opportunité pour les startup de présenter leurs projets aux différentes délégations participantes de l’Europe et de l’Afrique qui regrouperont des ministres, des investisseurs et des chercheurs, ce qui leur permettra de nouer des partenariats avec les bailleurs de fonds et de promouvoir leurs projets.

Il y a lieu de signaler qu'”Emerging Valley” est un événement international dont l’organisation a démarré à Marseille depuis 2017. Il constitue un nouveau thème de rencontre des startup européennes et africaines, à travers leur rassemblement avec les investisseurs qui oeuvrent à leur rayonnement et au renforcement de leur liens à l’échelle internationale dans un seul espace.