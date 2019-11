Les actionnaires de référence de “Tunisie Valeurs” ont indiqué, mardi, 12 novembre 2019, que des discussions sont en cours avec des responsables d’entreprises en vue d’un rapprochement stratégique, selon un communiqué publié par la Bourse de Tunis.

“La décision d’ouverture du capital est motivée par le souhait des actionnaires de “Tunisie Valeurs” de s’adosser à un partenaire industriel lui permettant de développer des synergies métiers en vue d’accélérer sa croissance”, lit-on dans le communiqué.

Le processus de négociation avec les différentes parties devrait aboutir à un choix au cours du premier trimestre de l’année 2020, sachant que la concrétisation de la transaction restera tributaire des résultats des diligences financières et juridiques et de l’obtention des autorisations administratives en vigueur,précise-t-on encore.

La société “Tunisie Valeurs”, qui est spécialisée dans la gestion d’actifs, l’intermédiation en bourse, l’ingénierie financière et les valeurs du Trésor, a obtenu le 11 janvier 2019, l’agrément de principe de la commission des agréments, en vue de se transformer en banque d’affaires. Ce dernier est assorti d’un certain nombre de conditions dont l’augmentation du capital social de 10 à 20 millions de dinars, par incorporation de réserves (effectuée en date du 19 avril 2019) et l’obtention des autorisations requises du Conseil du Marché Financier (CMF), pour la filialisation des activités d’intermédiation en bourse et de gestion d’actifs.