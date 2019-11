La Tunisie participe au Salon international de la sécurité et de la santé au travail “A+A” qui se tient du 05 au 08 novembre, à Düsseldorf en Allemagne, avec un pavillon national de cinq sociétés exposantes.

Le Salon A+A est reconnu comme la meilleure plateforme pour les nouveautés, les tendances et les innovations dans les divers domaines telles que la protection individuelle, la sécurité de l’entreprise et la santé au travail, indique un communiqué publié jeudi, par la Chambre Tuniso-allemande de l’Industrie et du Commerce.

Il s’adresse aux responsables de la sécurité, les décideurs et les acheteurs, les entrepreneurs et les propriétaires des secteurs industriel, commercial, les pompiers professionnels et d’usine, les agents de protection des personnes et des biens, les responsables de la protection de l’environnement et du transport de marchandises dangereuses, les planificateurs et les installateurs, les médecins de travail et les experts en médecine du travail, du voyage et l’environnement.

Près de 1 900 exposants de 60 pays présentent leurs nouveautés et innovations dans le cadre de ce Salon qui attire plus de 65 000 visiteurs.