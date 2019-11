Les pertes du Groupe Chimique Tunisien (GCT) devraient atteindre 160 millions de dinars, au cours de l’exercice 2019. Annonce faite mercredi 6 novembre par le directeur général du GCT, Abderrazek Ouanassi.

Ces pertes sont engendrées par les dépenses de la subvention des engrais chimiques destinés au secteur agricole (117 MDT), prises en charge par la Compagnie, a-t-il expliqué, au cours d’une conférence de presse, à Tunis, précisant que le coût total de la subvention de ces engrais a atteint 858 MDT, depuis 2011, outre la prise en charge de la masse salariale des sociétés de l’environnement, de plantation et de jardinage estimée à 75 MDT/an.

Ces dépenses représentent des charges supplémentaires qui ont contribué à l’aggravation de la situation financière du groupe, a-t-il avancé, appelant à leur consacrer une enveloppe spéciale dans le cadre de la loi de finances.

Pour Ouanassi, la régression de la production à 30% de la moyenne annuelle (6,5 millions de tonnes/an) a contribué à l’aggravation de la situation financière du groupe.

A cet égard, une nouvelle stratégie visant la réduction des pertes et l’orientation de l’exportation vers les marchés voisins (Turquie, Italie, France, Espagne, Algérie et Libye) est adoptée pour réduire le coût de transport et améliorer la rentabilité. Le groupe a également, décidé d’abandonner les marchés lointains (Inde et Brésil) où la concurrence est rude en matière de fixation des prix d’exportation.