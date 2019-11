La Bourse de Tunis a clôturé la séance du lundi 4 novembre 2019 en territoire négatif. Le Tunindex perd 0,16% à hauteur de 6 981,72 points dans un volume total de 2,238 millions de dinars(MD), selon l’intermédiaire en Bourse, MCP.

A la Hausse, Le titre ENNAKL AUTOMOBILES s’est monnayé à 11,70 dinars(D)tout en réalisant la plus forte hausse de la séance avec une hausse de 2,63% suivi de SOPAT qui a augmenté de 1,73% à 1,76 D. Le titre UBCI quant à lui a réalisé une progression de 1,56% à 32,50 D.

Dans le vert, les titres ESSOUKNA et SOMOCER ont gagné respectivement, 1,23% et 1,03% pour clôturer à 2,45 D et 0,98D.

A la baisse, le titre ICF a réalisé le plus fort volume de la séance drainant 0,532 MD de ses capitaux à 131,01 D, soit une chute 6,08%, suivi par AETECH qui a réalisé un déclin de 3,44% à 0,28 D. Le titre TUNISIE LEASING quant à lui a réalisé une régression de 3,38 % à 8,55 D.

Dans le rouge, les titres ARTES et SITS ont réalisé une baisse respective, de 2,92% et 2,82% à 5,31 D et 1,72 D.