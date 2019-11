Un protocole d’accord a été conclu le 24 octobre 2019, à Paris, entre l’Union pour la Méditerranée (UpM) et l’Organisation non gouvernementale R20 (Regions for climat change), pour promouvoir les opportunités de financement mixte du climat, notamment au niveau des autorités régionales et locales et en faveur des PME.

Les deux parties ont convenu, selon l’UpM, d’identifier et de soutenir conjointement le développement de projets d’infrastructures durables, dans les domaines de l’optimisation des déchets, des énergies renouvelables décentralisées et dans l’efficacité énergétique.

Il s’agit également de financer la réalisation d’études de faisabilité relatives à ce type de projets. Un portefeuille de projets “prêts à être investis” est en cours de préparation. Il sera présenté conjointement à la COP 25 qui se tiendra probablement dans un autre pays, après l’annonce par le président chilien de l’annulation de l’organisation de ce sommet du climat dans son pays.

Le protocole “aidera à mettre en œuvre plus rapidement la transition verte”, selon le secrétaire général de l’UpM, Nasser Kamel. “Investir dans un financement mixte sera la clé pour libérer l’énorme marché potentiel inexploité que représente l’infrastructure infranationale, a noté, de son côté, Christophe Nuttall, directeur exécutif de R20.