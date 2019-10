L’Union européenne (UE) a félicité le président élu, Kaïs Saïed, à l’occasion de son accession à la magistrature suprême, réaffirmant sa disposition à continuer de soutenir la Tunisie et ses citoyens dans tous les domaines.

“Au nom de l’Union européenne, nous tenons à vous féliciter pour votre investiture suite à votre élection, à une large majorité, à la présidence de Tunisie”, écrivent le Conseil de l’Europe et la Commission européenne dans une Déclaration conjointe.

Pour eux, ce verdict témoigne de la volonté du peuple tunisien de poursuivre le processus de transition initié en 2011, et de la confiance qu’”il vous accorde pour répondre à ses espoirs et ses aspirations”.

L’Union européenne a dit espérer un approfondissement du partenariat UE-Tunisie pour relever les défis communs “dans le respect de toutes les valeurs et principes qui le fondent”.

” Les défis apparaissent importants tant sur le plan politique, économique que sécuritaire. Ils nécessitent plus que jamais un dialoguent national constructif et inclusif “, a plaidé l’UE dans la même déclaration.

L’UE a assuré qu’elle se tient toujours aux côtés de la Tunisie et de ses citoyens et ” continuera de le faire “, estimant que l’avenir de la Tunisie est important non seulement pour sa jeunesse mais également pour toute l’Europe.