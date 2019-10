La Tunisie participe au premier sommet Russie-Afrique qui se tient les 23 et 24 octobre à Sotchi (Russie) avec une délégation de haut niveau, conduite par le chef du gouvernement, Youssef Chahed.

A cette occasion, Chahed souligne dans son discours que “la Tunisie, membre fondateur de l’Organisation de l’unité africaine (OUA) en 1963 et du l’Union africaine en 2000, œuvre à développer des partenariats stratégiques entre l’Afrique et les grands pôles économiques dans les divers domaines économiques, sociaux, politiques et culturels. Elle est favorable à la création d’un espace de dialogue permettant de renforcer les fondements de la paix et de la coopération entre les russes et les africains”.

Dans la déclaration de ce premier sommet Russie – Afrique, la Fédération de Russie a exprimé “sa volonté de collaborer avec les Etats africains dans le commerce, l’industrie et la simplification de l’activité d’investissement, tout en examinant les moyens de soutenir les efforts des Etats africains pour l’encouragement de l’interaction entre eux, le développement de l’infrastructure et l’industrialisation”.

Elle s’engage à entreprendre des mesures pour définir les vecteurs prometteurs du partenariat économique, commercial et d’investissement entre la Fédération de Russie et l’Union africaine, mais aussi avec les organisations régionales majeures africaines (Union du Maghreb arabe, G5 Sahel, COMESA, CEDEAO Organisation intergouvernementale pour le développement, etc.).