Le chiffre d’affaires de la société Land’Or a enregistré, au terme des neuf premiers mois de 2019, une croissance de 3% par rapport à la même période de 2018. L’évolution était nettement positive sur le marché local qui clôture la période avec une croissance de 16%, tandis que les ventes à l’export enregistrent une régression de 20%.

Marché local (+16%):

Au cours du troisième trimestre 2019, les ventes sur le marché local ont progressé à un taux de 22% par rapport à la même période de 2018, ce qui ramène le taux de croissance au terme des neuf premiers mois à 16% relativement à la même

période de 2018. Cela confirme la bonne résilience affichée par la société face à la détérioration du pouvoir d’achat des ménages, et face à une concurrence de plus en plus féroce.

Marché Export (-20%):

Les réalisations des ventes à l’export sont principalement impactées par la situation de guerre en Libye. La recherche de nouveaux marchés constitue l’une des priorités de la société pour faire face à cette situation.

Au terme des neuf premiers mois de 2019, la valeur de la production a enregistré une évolution de +7% par rapport à la même période de 2018. Malgré la raréfaction et la cherté de certaines matières premières, la société continue de bien maîtriser ses coûts de production grâce aux efforts continus en matière de recherche et développement et à l’amélioration de la parité dinar/euro depuis le début de l’année 2019.

La société a réalisé, durant les six premiers mois de 2019, des investissements de 5 MTND se détaillant comme suit :

– Investissements corporels et incorporels (2,3 MTND) : il s’agit principalement de matériel industriel destiné à l’automatisation et à la modernisation des lignes de production et du matériel de transport.

– Investissement financier (2,7 MTND) : cet investissement correspond à la libération de 807 K€ au titre du capital initial de Land’Or Maroc Industries, société de droit marocain nouvellement créée dont l’objet est de porter le projet industriel au Maroc.

Dans le cadre du projet de levée de fonds engagé par la société en partenariat avec Africinvest destiné à financer le plan de développement de la société et à réduire son niveau d’endettement, la société vient de clôturer la première augmentation de son capital pour un montant de 37,6 MTND. Une deuxième augmentation de 15 MTND est projetée avant la fin de l’année 2019.