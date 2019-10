Une délégation française de la ville de Mauguio-Carnon a récemment effectué une visite de quatre jours, à Djerba-Midoun, dans le cadre de l’accord de jumelage qui lie les deux villes, depuis 20 ans.

C’est la première visite d’une délégation de Mauguio-Carnon, depuis l’élection du nouveau conseil municipal de Djerba Midoun; et elle a offert l’occasion d’examiner les moyens de poursuivre et de renforcer la coopération bilatérale.

Les deux parties ont convenu d’intensifier les échanges culturels et entre jeunes et d’étudier le lancement d’une ligne aérienne entre Djerba et Montpellier. Il a également été question de promouvoir des projets mixtes au service du développement.

Les membres de la délégation française ont fait une tournée auprès de l’association des insuffisants moteurs et du club sportif de Midoun auxquels ils ont promis un don de deux minibus. Ils comptent, également, renforcer les équipements de la Base nautique local.