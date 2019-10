La veille électronique de l’information statistique et juridique “Tunelyz” vient de faire le zoom sur l’industrie du livre en Tunisie à travers l’analyse du nombre des nouvelles maisons d’édition en entre 1984-1994 et 2010-2013.

Dans la dernière lettre d’information datant du 14 au 20 octobre 2019, le site Tunelyz rapporte qu’au cours de la décennie 1984-1994, le nombre total des nouvelles maisons d’édition s’élevait à 16.

S’appuyant sur l’ouvrage de Moncef Ben Ayed intitulé “L’édition en Tunisie 2006-2016”, le site note que durant la période 2010-2013, le nombre des maisons d’édition a atteint les 115 nouveaux éditeurs en seulement 4 ans, dont 28 rient qu’en 2010, 23 en 2013 et 34 en 2011. Plus de 7 maisons d’édition nouvellement créées sur 10 ont vu le jour sur le Grand Tunis sur la même période.

Tunelyz est un site d’actualité avec un focus sur les chiffres issus des rapports économiques et financiers des institutions publiques, des organisations non gouvernementales, et de l’Institut national de la statistique (INS).