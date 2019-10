Dans le cadre de la modernisation des services administratifs, la Banque centrale de Tunisie informe le public qu’elle met à sa disposition à partir du 14 octobre 2019 un site web via le lien https://online.bct.gov.tn permettant aux personnes physiques et morales de consulter gratuitement leurs propres données recensées à la Centrale d’Informations de la Banque Centrale de Tunisie relatives:

à l’encours des crédits professionnels (Centrale des Risques),

à l’encours des crédits non professionnels (Centrale des Crédits aux Particuliers),

aux créances cédées aux sociétés de recouvrement,

aux états financiers, ratios et positionnement sectoriel de l’entreprise (Centrale des Bilans),

aux incidents de paiement en matière de chèque (Centrale des Chèques Impayés).

L’accès à ces données nécessite une inscription préalable, via le lien https://online.bct.gov.tn et son activation par la présence physique de la personne concernée ou de son représentant légal au siège de la BCT ou à l’une de ses succursales pour les personnes physiques et morales ou à l’une des agences bancaires pour les personnes physiques avec le dépôt des documents exigés et figurant dans le site.

Les personnes physiques et morales peuvent continuer à consulter leurs données en se présentant aux guichets de la Banque Centrale de Tunisie à son siège ou à ses succursales. Le service de consultation aux guichets de la Banque Centrale de Tunisie est payant à partir du 15 novembre 2019.

Ce site a fait l’objet d’un audit de sécurité informatique par un expert agréé de l’Agence Nationale de la Sécurité Informatique.