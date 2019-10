Le programme “Afkar incubator” d’accompagnement des promoteurs a lancé, lundi 7 octobre, un appel à candidatures au profit des promoteurs innovants pour intégrer son incubateur de projets et bénéficier gratuitement d’un soutien gratuit pour une période de six mois, pour qu’ils puissent transformer leurs idées en projets concrets et durables.

Les promoteurs souhaitant prendre part à ce programme, sont appelés à remplir le formulaire disponible sur le site internet www.afkar.co avant la date du 20 octobre 2019, selon un communiqué publié, jeudi, par “Afkar”.

Le programme en question qui démarrera à partir du mois de novembre prochain, s’adresse à tous les porteurs de projets sociaux innovants, tels que les créateurs de contenu, les promoteurs de projets et d’associations.

Les personnes sélectionnées bénéficieront, à titre gratuit, de sessions de formation, d’ateliers de travail et de suivi ainsi que de séances de coaching personnalisées dispensées par des experts.

Le communiqué indique que la plateforme vient de parachever l’accompagnement d’une première promotion constituée de 18 promoteurs qui ont pu bénéficier de 130 heures de formations et de 103 séances de travail personnalisées dispensée par plus de 50 experts en orientation.