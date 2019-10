Le ministre des Affaires étrangères, Khemaies Jhinaoui, effectue une visite de travail au Kenya, les 7 et 8 octobre, à l’invitation de son homologue kényane, Monica Juma.

Selon un communiqué publié samedi par le ministère des Affaires étrangères, cette visite la première du genre depuis l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays, s’inscrit dans le cadre de la volonté de la Tunisie d’élargir la plateforme de ses partenaires économiques.

Il s’agit également, souligne la même source, de promouvoir les relations d’amitié et de coopération entre la Tunisie et les pays de l’Afrique de l’Est et les communautés économiques régionales notamment le Marché commun pour l’Afrique orientale et australe (COMESA).

La visite du ministre au Kenya sera une occasion propice pour l’examen des moyens de renforcer la coopération entre les deux pays et d’échanger les points de vue avec de hauts responsables kényans sur des questions régionales et internationales d’intérêt commun.