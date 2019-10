Alors que s’engage la campagne électorale du deuxième tour de l’élection présidentielle anticipée, la Mission d’observation électorale de l’Union européenne (MOE UE) en Tunisie a dit souhaiter une organisation du second tour dans des conditions qui “assureront que le peuple tunisien puisse exprimer pleinement son choix souverain”.

Dans un communiqué rendu public jeudi 3 octobre, la MOE UE plaide pour une campagne électorale transparente où l’égalité des chances entre les candidats est respectée.

Tout en réaffirmant son strict respect de l’indépendance de la justice tunisienne, la Mission d’observation électorale de l’UE souligne qu’il est important que le candidat Nabil Karoui soit en mesure de mener sa campagne, dans le cadre de l’égalité des chances avec le candidat Kaïs Saïed, telle que stipulée par la loi tunisienne et les engagements internationaux en matière d’élections.

La MOE UE relève que, depuis le premier tour du scrutin, le 15 septembre, la présidence de la République, l’Instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE), la Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle (HAICA) et la Télévision tunisienne se sont déclarées favorables à des mesures permettant au candidat Nabil Karoui, qui reste placé en détention préventive depuis le 23 août, de participer à la campagne, y compris dans les médias et lors des débats télévisés.

La Mission, qui a rencontré récemment M. Saïed pour s’entretenir du processus électoral, a également déposé auprès de la justice une demande de visite de M. Karoui, restée sans réponse à ce jour.

La MOE UE rappelle aux candidats, à leurs équipes et à leurs militants l’importance de mener une campagne ” transparente “, ” libre de tensions ” et de ” fausses informations “, sur le terrain, dans les médias et sur les réseaux sociaux.

La Mission appelle également les médias à couvrir la campagne de manière équilibrée et impartiale, et invite au strict respect de la réglementation de la campagne électorale par les médias ne bénéficiant pas d‘une autorisation d’émettre.

La Mission d’observation électorale de l’UE renouvelle par ailleurs ses encouragements à l’ISIE pour le bon déroulement des scrutins présidentiel et législatifs, et l’incite à publier en ligne les résultats par bureau de vote dans un délai adapté à l’exercice des recours.